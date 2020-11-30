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Во Франции перепишут закон о фото с полицейскими, который спровоцировал протесты

Автор: Дмитрий Левицкий

Французское правительство решило переписать часть спорного законопроекта, который предусматривает запрет распространять фотографии с полицейскими. Такое решение приняли на фоне недавних массовых протестов в стране.

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Об этом сообщает телеканал Euronews.

Статья, которая является частью закона о

Из-за массовых протестов французское правительство предложит "полностью переписанный" текст скандальной статьи.

"Мы знаем, что сомнения все еще сохраняются. Мы должны развеять эти сомнения", - цитирует телеканал заявление лидера президентской партии

Напомним, в эти выходные во Франции прошли массовые антиправительственные протесты из-за скандального законопроекта о фотографировании полицейских. В районе площади Бастилии между протестующими и полицией произошли столкновения, в ходе которых против демонстрантов применили водометы.

Как писало РБК-Украина, в результате столкновений во время протестов во Франции пострадали 37 полицейских.

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