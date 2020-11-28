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У Парижі в ході протестів постраждали майже 40 правоохоронців

Париж, Субота 28 листопада 2020 21:03
У Парижі в ході протестів постраждали майже 40 правоохоронців
Фото: поліцейський (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

В ході акції протесту в Парижі проти законопроекту про кримінальне покарання за розповсюдження фото і відео з поліцейськими постраждали 37 співробітників правоохоронних органів. Всього в акції брали участь понад 46 тисяч осіб.

Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен в Twitter.

"37 поліцейських і жандармів постраждали в ході демонстрацій. Я знову засуджую насильство щодо працівників правоохоронних органів", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні у Парижі відновилися протести проти ініціативи про кримінальне покарання за розповсюдження фото і відео з поліцейськими.

В районі площі Бастилії почалися сутички з правоохоронцями, після чого демонстранти почали палити автомобілі, будували барикади, а також закидали поліцейських пляшками і феєрверками. Правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ і водомети.

У ході протестів у французькій столиці затримали щонайменше дев'ять осіб.

Зазначимо, що згідно з законопроектом "про глобальної безпеки", за поширення матеріалів з правоохоронцями при виконанні пропонують карати одним роком позбавлення волі і штрафом у 45 тисяч євро.

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