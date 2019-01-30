У Франції знайшли можливі уламки зниклого над Ла-Маншем літака

Фото: Еміліано Сала (instagram.com/emilianosala9)

Знайдено подушки крісел літака

Британські слідчі заявляють, що, найімовірніше, подушки крісел літака, які були знайдені на французькому пляжі, належать літаку, на якому летів аргентинський футболіст Еміліано Сала. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Еuronews.

Над Ла-Маншем ввечері 21 січня зник легкомоторний пасажирський літак, на борту якого перебував футболіст англійського клубу Cardiff City, аргентинець, Еміліано Сала. На пошуки зниклого літака були направлені два рятувальні вертольоти британської берегової охорони, французькі екіпажі вертольотів і рятувальні човни. Пошуково-рятувальній операції заважало погіршення погодних умов.

Після повідомили, що повітряні і морські судна Великобританії і Франції виявили плаваючі уламки в Ла-Манші.

24 січня поліція британського острова Гернсі оголосила про припинення пошуково-рятувальної операції в районі Ла-Маншу, де зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Сала на борту.

Нагадаємо, раніше у місті Ріо-де-Жанейро (Бразилія) розбився поліцейський вертоліт, в результаті чого загинула одна людина і ще троє постраждали.