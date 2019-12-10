У Франції почалися протести через пенсійну реформи

Фото: акція протесту у Франції (twitter.com / ajplus)

Французькі профспілки проводять другу масштабну акцію проти пенсійної реформи

У Франції, 10 грудня, профспілки проводять другу масштабну акцію проти пенсійної реформи, в рамках якої передбачається скасувати привілеї для деяких професій. Про це повідомляють французькі ЗМІ і телеканали BFMTV, Lexpress, Le Monde.

Повідомляється, що в акції беруть участь 24,7% залізничників, а також 12% працівників початкових шкіл і 19% - середніх навчальних закладів. В цілому страйк підтримали більше 5% всіх держслужбовців.

Свою діяльність також призупинили сім з восьми французьких нафтопереробних заводів. У супроводжуючих страйк вуличних акціях беруть участь антиурядові активісти.

Нагадаємо, 8 грудня у Франції скасували більшість залізничних рейсів у зв'язку із загальнонаціональним страйком проти запропонованої урядом пенсійної реформи. У Франції буде курсувати тільки один з шести високошвидкісних поїздів, лише одна з шести приміських електричок і два з 10 регіональних поїздів.

5 грудня в почалися масштабні страйки у багатьох містах Франції, серед яких Париж, Ліон, Марсель, Нант. Всього планується близько 250 акцій протестів. Демонстранти виступають проти політики президента Еммануеля Макрона щодо пенсійної реформи.

В той же день в Нанті правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону демонстрантів. У Нанті відбулися зіткнення між поліцією і радикальним угрупуванням Black Blocs. А в Парижі під час протестів поліція затримала понад 60 осіб.