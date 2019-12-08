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У Франції скасували більшість поїздів через страйк

Новини » Суспільство     08.12.2019 - 11:51
У Франції скасували більшість поїздів через страйк
Фото: акція протесту у Франції (twitter.com / ajplus)

Сьогодні курсуватиме лише один з 6 високошвидкісних поїздів

Сьогодні, 8 грудня, у Франції скасували більшість залізничних рейсів у зв'язку з загальнонаціональним страйком проти запропонованої урядом пенсійної реформи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національного товариства залізниць (SNCF) в Twitter.

Як повідомили в SNCF, сьогодні у Франції курсуватиме лише один зі шести високошвидкісних поїздів, лише одна з шести приміських електричок та два з 10 регіональних поїздів.

Крім того, сьогодні було скасовано три з 5 міжнародних рейсів Eurostar і два з трьох поїздів Thalys, які курсують між Францією та Швейцарією, Іспанією, Італією, Німеччиною.

Також через страйк було сильно порушено роботу паризького метрополітену. У неділю було закрито 14 з 16 ліній паризького метро. Спостерігаються затримки в роботі автобусів та трамваїв.

Зображення

Нагадаємо, 5 грудня, у почалися масштабні страйки у багатьох містах Франції, серед яких Париж, Ліон, Марсель, Нант. Всього планується близько 250 акцій протестів. Демонстранти виступають проти політики президента Еммануеля Макрона щодо пенсійної реформи.

Того ж дня у Нанті правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону демонстрантів. У Нанті відбулися зіткнення між поліцією і радикальним угрупуванням Black Blocs. А в Парижі під час протестів поліція затримала більше 60 людей.

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