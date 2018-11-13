У Франції мігранти викрали човен, щоб потрапити до Британії

Іллюстративне фото (UNHCR UN Refugee Agency)

Британські прикордонники, попереджені французами, вже чекали мігрантів на березі і затримали їх відразу по прибутті

Британські прикордонники затримали 12 мігрантів, які викрали французький рибальський траулер і досягли узбережжя Британії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Telegraph.

У виданні повідомляють, що 12 мігрантів, чия національність невідома, вдерлися на борт траулера. Близько 21:30 французька берегова охорона помітила судно у протоці Ла-Манш і зателефонувала його власнику. Той підтвердив факт викрадення траулера.

Британські прикордонники, попереджені французами, вже чекали мігрантів на березі і затримали їх відразу по прибутті. Французька поліція проводить розслідування через викрадення човна.

Нагадаємо, у Великобританії двох українців, колишнього танцівника балету і шеф-кухаря, засудили за спробу нелегально провезти на територію країни шістьох громадян України.

Також у суботу, 27 жовтня, іспанська морська рятувальна служба врятувала у водах між Іспанією і північноафриканським узбережжям 359 осіб.