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Во Франции мигранты похитили лодку, чтобы попасть в Британию

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 16:12
Во Франции мигранты похитили лодку, чтобы попасть в Британию
Иллюстративное фото (UNHCR UN)

Британские пограничники, предупрежденные французами, уже ждали мигрантов на берегу и задержали их сразу по прибытию

Британские пограничники задержали 12 мигрантов, которые похитили французский рыболовецкий траулер и достигли побережья Британии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Telegraph.

В издании сообщают, что 12 мигрантов, чья национальность неизвестна, ворвались на борт траулера. Около 21:30 французская береговая охрана заметила судно в проливе Ла-Манш и позвонила его владельцу. Тот подтвердил факт угона траулера.

Британские пограничники, предупрежденные французами, уже ждали мигрантов на берегу и задержали их сразу по прибытии. Французская полиция проводит расследование за угон лодки.

Напомним, в Великобритании двух украинцев, бывшего танцовщика балета и шеф-повара, осудили за попытку нелегально провезти на территорию страны шестерых граждан Украины.

Также в субботу, 27 октября, испанская морская спасательная служба спасла в водах между Испанией и североафриканскому побережью 359 человек.

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