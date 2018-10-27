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У Іспанії рятувальники підібрали в Середземному морі 359 мігрантів

Новини » Надзвичайні події    27.10.2018 - 20:58
Ілюстративне фото (twitter.com/MSF_Sea)
Ілюстративне фото (twitter.com/MSF_Sea)

За рік під час спроби перетнути Середземне море загинули 1960 людей

У суботу, 27 жовтня, іспанська морська рятувальна служба врятувала у водах між Іспанією і північноафриканським узбережжям 359 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За словами рятувальників, мігранти, в кількості 359 осіб, намагалися перетнути Середземне море на невеликих човнах. Всього рятувальники виявили 7 човнів.

Зазначається, що за даними Міжнародної організації з міграції, через західний середземноморський маршрут в Іспанію тільки за 2018 рік прибуло понад 45 тисяч мігрантів.

Крім того, ООН повідомляє, що в 2018 році під час спроб перетнути Середземне море загинули 1960 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Мексики виступила з пропозицією надати центральноамериканским мігрантам, що прямують у бік США, тимчасовий вид на проживання і роботу. Таким чином Мексика хоче зупинити просування "каравану" мігрантів з Центральної Америки, які викликають серйозні побоювання у влади США.

Раніше, в ході рятувальної операції берегова охорона Марокко визволила з води 615 нелегальних іммігрантів, які намагалися дістатися до Іспанії. Технічний стан багатьох човнів, на яких пересувалися іммігранти, були в дуже поганому стані і почали тонути.

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