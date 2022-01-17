У Франції кандидата в президенти оштрафували за расизм

Кримінальний суд Парижа оштрафував на 10 тисяч євро кандидата в президенти Франції Еріка Земмура за розпалювання ненависті на расовому ґрунті і образі. Політик в ефірі одного з телеканалів назвав неповнолітніх мігрантів "злодіями, вбивцями і ґвалтівниками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFMTV .

Адвокат політика Олів'є Пардо повідомив журналістам після рішення суду, що має намір подати апеляцію.

Приводом розгляду в суді стали заяви Земмура про неповнолітніх мігрантів. У листопаді 2020 року в ефірі одного з французьких телеканалів політик заявив: "вони не мають права тут перебувати. Вони злодії, вони вбивці, вони гвалтівники, ось і все, їх потрібно відправити назад".

Нагадавши, Земмур висунув свою кандидатуру на виборах президента Франції наприкінці листопада 2021 року. Його називають "французьким Трампом", для якого одна з головних тем - боротьба з міграцією.

Зазначимо, вибори президента Франції пройдуть 10 квітня 2022 року. Основним претендентом на цей пост вважається чинний глава держави Еммануель Макрон.

Докладно про розстановку сил на виборах президента Франції та кандидатів - у матеріалі РБК-Україна.