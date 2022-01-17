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Во Франции кандидата в президенты оштрафовали за расизм

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Париж, Понедельник 17 января 2022 16:02
Во Франции кандидата в президенты оштрафовали за расизм Фото: кандидата в президенты Франции Эрика Земмура оштрафовали за расизм (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уголовный суд Парижа оштрафовал на 10 тысяч евро кандидата в президенты Франции Эрика Земмура за разжигание ненависти на расовой почве и оскорблении. Политик в эфире одного из телеканалов назвал несовершеннолетних мигрантов "ворами, убийцами и насильниками".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFMTV.

Поводом разбирательства в суде стали заявления Земмура о несовершеннолетних мигрантах. В ноябре 2020 года в эфире одного из французских телеканалов политик заявил: "Они не имеют права здесь находиться. Они воры, они убийцы, они насильники, вот и все, их нужно отправить обратно".

Адвокат политика Оливье Пардо сообщил журналистам после решения суда, что намерен подать апелляцию.

Напомним, Земмур выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Франции в конце ноября 2021 года. Его называют "французским Трампом", для которого одна из главных тем - борьба с миграцией.

Отметим, выборы президента Франции пройдут 10 апреля 2022 года. Основным претендентом на этот пост считается действующий глава государства Эммануэль Макрон.

Подробнее о расстановке сил на выборах президента Франции и кандидатах - в материале РБК-Украина.

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