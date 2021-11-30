ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Називав Україну "мертвою": прихильник Путіна висунувся кандидатом у президенти Франції

Новость на русском →
Париж, Вівторок 30 листопада 2021 18:06
Називав Україну "мертвою": прихильник Путіна висунувся кандидатом у президенти Франції Фото: телеведучий Ерік Земмур висунув свою кандидатуру в президенти Франції (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Письменник і телеведучий Ерік Земмур оголосив про своє висунення в кандидати на виборах президента Франції в 2022 році. Він є активним прихильником російського лідера Володимира Путіна і називав Україну "мертвою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Земмура.

"Мої дорогі співвітчизники, я балотуюся на президентських виборах", - написав він.

В рейтингах Politico, Земмур посідає третє місце за популярністю серед виборців. За нього готові віддати свій голос 15% опитаних виданням французів.

Земмур - виходець з Алжиру. Його сім'я переїхала до Франції під час війни африканської країни за незалежність. Відомий як публіцист, автор газети Le Figaro і телеведучий.

Його називають "французьким Трампом", для якого одна з головних тем - боротьба з імміграцією. Земмур також є активним прихильником Володимира Путіна і виступає проти антиросійських санкцій. У 2015 році він назвав Україну "мертвою".

Нагадаємо, чергові вибори президента Франції пройдуть 10 квітня 2022 року. Основним претендентом на цей пост вважається чинний глава держави Еммануель Макрон. За нього готові проголосувати близько 25% виборців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Франція
NEWS
Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним
Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним
DAILY
"Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора "Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни