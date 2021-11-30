Називав Україну "мертвою": прихильник Путіна висунувся кандидатом у президенти Франції

Письменник і телеведучий Ерік Земмур оголосив про своє висунення в кандидати на виборах президента Франції в 2022 році. Він є активним прихильником російського лідера Володимира Путіна і називав Україну "мертвою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Земмура.

"Мої дорогі співвітчизники, я балотуюся на президентських виборах", - написав він.

В рейтингах Politico, Земмур посідає третє місце за популярністю серед виборців. За нього готові віддати свій голос 15% опитаних виданням французів.

Земмур - виходець з Алжиру. Його сім'я переїхала до Франції під час війни африканської країни за незалежність. Відомий як публіцист, автор газети Le Figaro і телеведучий.

Його називають "французьким Трампом", для якого одна з головних тем - боротьба з імміграцією. Земмур також є активним прихильником Володимира Путіна і виступає проти антиросійських санкцій. У 2015 році він назвав Україну "мертвою".

Нагадаємо, чергові вибори президента Франції пройдуть 10 квітня 2022 року. Основним претендентом на цей пост вважається чинний глава держави Еммануель Макрон. За нього готові проголосувати близько 25% виборців.