У Франції через заворушення на акціях проти "паспортів здоров'я" затримали майже 20 осіб

За попередніми даними МВС Франції, на протестних акціях через заворушення було затримано 19 осіб, у тому числі 10 у Парижі.

У відомстві також зазначили, що в акціях по всій країні взяли участь 204 099 осіб, у тому числі близько 14 250 - у столиці країни. Влада розраховувала, що на протести вийде близько 150 тисяч. На минулих вихідних на вулиці вийшло понад 160 тисяч французів.

Загалом протести проходили мирно, проте іноді між маніфестантами та правоохоронцями виникали сутички. Поліція була змушена застосовувати сльозогінний газ і водомети. У штаб-квартирі жандармерії повідомили про трьох постраждалих поліцейських.