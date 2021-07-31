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Противники "паспортів здоров'я" знову вийшли на мітинги у Франції

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Франція, Субота 31 липня 2021 16:44
Противники "паспортів здоров'я" знову вийшли на мітинги у Франції Фото: противники "паспортів здоров'я" знову вийшли на мітинги у Франції (twitter.com/paolo_phi)
Автор: Марія Кучерявець

Жителі Франції вийшли на нові протести через намір уряду ввести в ресторанах і громадському транспорті "паспорти здоров'я". Правоохоронці застосовують проти учасників акції сльозогінний газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bfm Tv.

Відомо, що поліція вже встановила пости уздовж Єлисейських полів, щоб захиститися від вторгнення демонстрантів. Загалом близько 3000 сил безпеки було залучено до патрулювання вулиць Парижу.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, демонстрації також проходять у містах Лілль та Марсель.

Зазначено, що у Марселі виникла напруженість навколо префектури поліції Буш-дю-Рон. Там правоохоронці застосовували метальні снаряди і сльозогінний газ. Система безпеки була посилена.

Протести спалахнули також на площі Белькур в місті Ліон, там зібралися близько тисячі осіб.

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці у Франції вже розганяли сльозогінним газом мітингувальників, які протестували проти "паспортів здоров'я".

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