Противники "паспортів здоров'я" знову вийшли на мітинги у Франції

Жителі Франції вийшли на нові протести через намір уряду ввести в ресторанах і громадському транспорті "паспорти здоров'я". Правоохоронці застосовують проти учасників акції сльозогінний газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bfm Tv.

Відомо, що поліція вже встановила пости уздовж Єлисейських полів, щоб захиститися від вторгнення демонстрантів. Загалом близько 3000 сил безпеки було залучено до патрулювання вулиць Парижу.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, демонстрації також проходять у містах Лілль та Марсель.

Зазначено, що у Марселі виникла напруженість навколо префектури поліції Буш-дю-Рон. Там правоохоронці застосовували метальні снаряди і сльозогінний газ. Система безпеки була посилена.

Протести спалахнули також на площі Белькур в місті Ліон, там зібралися близько тисячі осіб.