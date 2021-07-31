Во Франции из-за беспорядков на акциях против "паспортов здоровья" задержали почти 20 человек

По предварительным данным МВД Франции, на протестных акциях из-за беспорядков было задержано 19 человек, в том числе 10 в Париже.

В ведомстве также отметили, что в акциях по всей стране приняли участие 204 099 человек, в том числе около 14 250 - в столице страны. Власти рассчитывали, что на протесты выйдет около 150 тысяч. На прошлых выходных на улицы вышло более 160 тысяч французов.

В целом протесты проходили мирно, однако иногда между манифестантами и правоохранителями возникали стычки. Полиция была вынуждена применять слезоточивый газ и водометы. В штаб-квартире жандармерии сообщили о трех пострадавших полицейских.