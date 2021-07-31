UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Во Франции из-за беспорядков на акциях против "паспортов здоровья" задержали почти 20 человек

Автор: Дмитрий Кузнецов

Французские правоохранители задержали 19 человек на акциях против намерения правительства ввести в ресторанах и общественном транспорте "паспорта здоровья". Всего в стране на демонстрации вышли более 200 тысяч французов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Fifaro.

По предварительным данным МВД Франции, на протестных акциях из-за беспорядков было задержано 19 человек, в том числе 10 в Париже.

В ведомстве также отметили, что в акциях по всей стране приняли участие 204 099 человек, в том числе около 14 250 - в столице страны. Власти рассчитывали, что на протесты выйдет около 150 тысяч. На прошлых выходных на улицы вышло более 160 тысяч французов.

В целом протесты проходили мирно, однако иногда между манифестантами и правоохранителями возникали стычки. Полиция была вынуждена применять слезоточивый газ и водометы. В штаб-квартире жандармерии сообщили о трех пострадавших полицейских.

Напомним, на прошлой неделе правоохранители во Франции уже разгоняли слезоточивым газом митингующих, которые протестовали против"паспортов здоровья".

Читайте РБК-Украина в Google News
Францияпротест