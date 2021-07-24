Масові акції та сутички: французи вийшли на протести проти "паспортів здоров'я"
Сьогодні, 24 липня 2021 року, в містах Франції проходять масові акції проти введення "паспортів здоров'я". Цей документ підтверджує отримання щеплення від COVID-19, негативний тест або одужання від хвороби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
За даними Міністерства внутрішніх справ, на протести вийшли понад 160 000 осіб, а найбільш масові були в Парижі. Сутички з поліцією спалахнули прямо на Єлисейських полях після того, як частина демонстрантів відхилилася від узгодженого з владою маршруту.
Les opposants au #PassSanitaire affluent place du Trocadéro à Paris, où un rassemblement est prévu cet après-midi. Florian Philippot, président du parti Les Patriotes, est à l’initiative de la manifestation. pic.twitter.com/cVXyaGdRvv— Paolo Philippe (@paolo_phi) July 24, 2021
Як заявив міністр внутрішніх справ Жеральд Дерманен, в Парижі мобілізували тисячі силовиків, на даний момент відомо про затримання дев'яти учасників протестів за бійку з поліцейськими.
Magnifique visage de la France, zéro violence, 100 000 personnes au #Trocadéro !— Florian Philippot (@f_philippot) July 24, 2021
Des commerçants, restaurateurs, infirmières, pompiers, étudiants, mères de famille qui disent stop à Macron ! Oui à la France et à la Liberté ! #manifs24juillet pic.twitter.com/pRpweYmWdG
Демонстранти атакували автомобілі без розпізнавальних знаків, закидаючи їх камінням і завдаючи ударів ногами.
Також повідомляється, що в результаті зіткнень на протестах на площі Белькур в Ліоні затримали чотирьох осіб. Сотні людей кидали в поліцейських пляшки і бруківку, ті у відповідь застосували сльозогінний газ.
Нагадаємо, минулого тижня поліція у Франції вже розганяла сльозогінним газом протестувальників проти планів ввести в ресторанах і громадському транспорті COVID-паспорти.