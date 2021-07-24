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Масові акції та сутички: французи вийшли на протести проти "паспортів здоров'я"

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Париж, Субота 24 липня 2021 20:36
Масові акції та сутички: французи вийшли на протести проти "паспортів здоров'я" Фото: масові акції у Франції (twitter.com/f_philippot)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 24 липня 2021 року, в містах Франції проходять масові акції проти введення "паспортів здоров'я". Цей документ підтверджує отримання щеплення від COVID-19, негативний тест або одужання від хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

За даними Міністерства внутрішніх справ, на протести вийшли понад 160 000 осіб, а найбільш масові були в Парижі. Сутички з поліцією спалахнули прямо на Єлисейських полях після того, як частина демонстрантів відхилилася від узгодженого з владою маршруту.

Як заявив міністр внутрішніх справ Жеральд Дерманен, в Парижі мобілізували тисячі силовиків, на даний момент відомо про затримання дев'яти учасників протестів за бійку з поліцейськими.

Демонстранти атакували автомобілі без розпізнавальних знаків, закидаючи їх камінням і завдаючи ударів ногами.

Також повідомляється, що в результаті зіткнень на протестах на площі Белькур в Ліоні затримали чотирьох осіб. Сотні людей кидали в поліцейських пляшки і бруківку, ті у відповідь застосували сльозогінний газ.

Нагадаємо, минулого тижня поліція у Франції вже розганяла сльозогінним газом протестувальників проти планів ввести в ресторанах і громадському транспорті COVID-паспорти.

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Франція протест COVID-19
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