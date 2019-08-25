На протестах проти G7 у Франції затримали майже 70 осіб

Фото: протести у Франції

Їх звинувачують у метанні снарядів і зберіганні зброї

Французькі правоохоронці затримали щонайменше 68 осіб, які брали участь в акції протесту на тлі проведення саміту G7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Обласна адміністрація стверджує, що затриманих звинувачують у метанні снарядів, приховуванні особи або зберіганні предметів, які можуть бути використані в якості зброї.

Раніше повідомлялося, що поліція випустила в суботу в місті Байонн сльозогінний газ і водомети у натовп протестувальників. Обласна адміністрація повідомляє, що в ході сутичок ніхто не постраждав.

Як відомо, 24 серпня у Франції пройшли протести на тлі саміту "Великої сімки". Учасники маршу несли плакати з такими слоганами, як "Ні G7 - за інший світ" і "Пора діяти - ліси Амазонії горять". Крім супротивників політики G7, в марші взяли участь також захисники природи, прихильники незалежності басков, а також кілька десятків "жовтих жилетів".

Нагадаємо, саміт держав "Великої сімки" відкрився 24 серпня у французькому місті Біарріц. Саміт за участю лідерів Великобританії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії триватиме до 26 серпня. Серед тем для обговорення будуть відносини з РФ, ситуація в Ірані, протести в Гонконзі, сирійський конфлікт і ескалація між Індією і Пакистаном з-за Кашміру.