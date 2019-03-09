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У Парижі заарештували 7 протестувальників

Новини » Надзвичайні події    09.03.2019 - 16:11
У Парижі заарештували 7 протестувальників
Фото: протести у Парижі (twitter.com/TvTemplar)

Активісти намагалися пройти неузгодженими з владою вулицями

Щонайменше 7 учасників руху "жовтих жилетів", які у суботу, 9 березня, вийшли на акцію протесту в Парижі (Франція), були заарештовані працівниками поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, інцидент стався під час руху натовпу активістів навколо Єлисейський полів. Активісти намагалися пройти через неузгоджені з владою міста вулиці та були затримані паризькими правоохоронцями.

Нагадаємо, сьогодні у Парижі розпочалися нові акції протесту руху "жовтих жилетів". Дві групи протестувальників заблокували Єнський міст поблизу Ейфелевої вежі. Активісти вимагали дотримання норм Паризької кліматичної угоди.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 березня у Франції поновилися антиурядові акції протесту, організовані рухом "жовтих жилетів". Протестувальники хотіли показати, що вони все ще мобілізовані проти економічної політики уряду, яку вони вважають корисною тільки для багатих.

Під час протесті у Парижі на минулих вихідних правоохоронці затримали щонайменше 33 учасника протестного руху "жовтих жилетів". Всього в акціях протесту по всій Франції взяли участь близько 39,3 тисяч осіб.

Додамо, 23 лютого на 15-у хвилю антиурядових акцій протесту руху "жовтих жилетів" по всій Франції вийшли щонайменше 46 тисяч протестувальників.

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