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У Франкфурті поліція водометами розганяє акцію проти карантину

Франкфурт, Субота 14 листопада 2020 19:35
У Франкфурті поліція водометами розганяє акцію проти карантину
Фото: розгін протесту у Франкфурті (скрін відео)
Автор: Дмитро Левицький

У німецькому Франкфурті на Майні сьогодні протестують проти введених урядом обмежень задля стримування поширення коронавірусу. Поліція вдалася до спеціальних засобів, щоб розігнати протестувальників.

Про це повідомляє франкфуртська поліція у Twittrer.

Спочатку силовики закликали протестувальників припинити акцію та розійтися. У разі невиконання цих вимог вони погрожували застосувати водомети.

Оскільки протестувальники не виконали вимог, то силовикам довелося перейти до спецзасобів. Мітингарів спробували розігнати двома водометами. Відео з розгоном демонстрантів вже розмістили в соцмережах.

Нагадаємо, 2 листопада Німеччина ввела жорсткі обмеження через зростання захворюваності на коронавірус. В країні, зокрема, заборонили роботу ресторанів, барів та кінотеатрів, а в громадських місцях не можна збиратися великими компаніями.

Крім того, Німеччина змінила карантинні правила для тих, хто в'їжджає на її територію з країн, де несприятлива епідемічна ситуація. Зокрема, Німеччина скоротила термін обов'язкової самоізоляції.

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