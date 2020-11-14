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Во Франкфурте полиция водометами разгоняет акцию против карантина

Франкфурт, Суббота 14 ноября 2020 19:35
Во Франкфурте полиция водометами разгоняет акцию против карантина
Фото: разгон протеста во Франкфурте (скрин видео)
Автор: Дмитрий Левицкий

В немецком Франкфурте на Майне сегодня протестуют против введенных правительством ограничений для сдерживания распространения коронавируса. Полиция прибегла к специальным средствам, чтобы разогнать протестующих.

Об этом сообщает франкфуртская полиция в Twittrer.

Сначала силовики призывали протестующих прекратить акцию и разойтись. В случае невыполнения этих требований они угрожали применить водометы.

Поскольку протестующие не выполнили требований, то силовикам пришлось прибегнуть к спецсредствам. Митингующих попытались разогнать двумя водометами. Видео с разгоном демонстрантов уже разместили в соцсетях.

Напомним, 2 ноября Германия ввела жесткие ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. В стране, в частности, запретили работу ресторанов, баров и кинотеатров, а в общественных местах нельзя собираться большими компаниями.

Кроме того, Германия изменила карантинные правила для тех, кто въезжает на ее территорию из стран, где неблагоприятная эпидемическая ситуация. В частности, Германия сократила срок обязательной самоизоляции.

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