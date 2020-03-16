Фракція СН ввечері збереться на очне засідання

Парламентська фракція "Слуга народу", попри карантинні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу, збереться на очне засідання. Про це РБК-Україна повідомило джерело.

Засідання розпочнеться о 19:30.

"Засідання буде очне. Початок о 19:30", - зазначив співрозмовник агентства.

Нагадаємо, раніше перший заступник глави фракції СН Євгенія Кравчук анонсувала, що в понеділок, 16 березня, відбудеться засідання фракції "Слуга народу" онлайн у зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу. За її словами, депутати планували провести засідання по скайпу.

Однак нардеп підкреслювала, що скайп не дає можливості підключати велику кількість людей одночасно, тому парламентарії шукали інше технічне рішення.

Як писало РБК-Україна раніше, у Верховній раді України у зв'язку з пандемією коронавірусу створять робочу групу для напрацювання механізму роботи парламенту дистанційно. Таку заяву зробив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він заявив про необхідність термінового створення робочої групи.

Підкреслимо також, карантин у Києві через коронавірус розширився і на заклади торгівлі, працювати будуть лише продуктові магазини і аптеки.