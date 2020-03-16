У понеділок відбудеться засідання фракції СН в онлайн-режимі

Фото: Євгенія Кравчук (facebook.com yevheniya.khudzik)

Зараз у фракції шукають технічне рішення для проведення

У понеділок, 16 березня, відбудеться засідання фракції "Слуга народу" онлайн у зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила перший заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук.

За її словами, депутати планували провести засідання по скайпу.

"Наразі ми шукаємо технічне рішення. Скайп не дає можливості підключати стільки абонентів одразу", - повідомила Кравчук.

Нагадаємо, у Верховній раді України у зв'язку з пандемією коронавірусу створять робочу групу для напрацювання механізму роботи парламенту дистанційно. Таку заяву зробив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він наголосив на необхідності термінового створення робочої групи.

Як писало РБК-Україна, карантин у Києві через коронавірус розширився і на заклади торгівлі, працювати будуть лише продуктові магазини і аптеки. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що з 17 березня у Києві максимально обмежується: пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України; проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів з масовою участю громадян; робота підприємств громадського харчування. Також не працюватимуть і торгові центри. За винятком продуктових і господарських магазинів і аптек.