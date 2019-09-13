Фракція "Слуга народу" планує змінити закон про ЦВК

Фракція "Слуга народу" планує змінити закон про Центральну виборчу комісію. Про це журналістам у кулуарах розповів нардеп Олександр Качур, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, фракція планує змінити кількість членів Центрвиборчкому. Він заявив, що попередньою владою було неправомірно змінено закон про ЦВК.

"З приводу персонального складу, це питання почали обговорювати вже з сьогоднішнього дня. Наша партія буде залучати всі безпосередньо фракції парламенту. Мені б хотілося щоб ми все таки привели відповідно до закону чисельний склад ЦВК", - заявив Качур.

Качур заявив, що ЦВК хочуть скоротити до 15 членів комісії.

"У минулий раз коли було два кандидати, які не могли між собою домовитись, Петро Олексійович сказав, давайте тоді назначати двох. Ця чисельність, яка є, не відповідає закону, адже це було незаконне призначення. Ми зараз оберемо 15 членів ЦВК, а потім внесемо відповідні зміни і приведемо до порядку. Тому що в основоположних нормативних актах написано, що кількість членів ЦВК саме 15. В тому числі - (зміни до закону про ЦВК - ред.) Закон про ЦВК треба взагалі змінювати, дуже багато до нього є запитань", - додав він

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України розпустила нинішній склад Центральної виборчої комісії. Таким чином, парламент схвалив подання президента України Володимира Зеленського.

Зазначимо, у фракції "Слуга народу" заявляли, що новий склад нової ЦВК може бути сформований до жовтня.

Підкреслимо, в Комітеті виборців України заявили, що об'єктивні причини для розпуску комісії відсутні.

У вівторок, 10 вересня, президент Володимир Зеленський направив до ВР подання про звільнення нинішнього складу Центрвиборчкому.