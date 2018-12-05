Фракція БПП розгляне законопроект щодо накладання санкцій на ЗМІ

Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

На думку Березенка, закон має посилити захист ЗМІ

Законопроект про передачу Верховній раді виключного права звертатись до Ради національної безпеки щодо накладення санкцій на ЗМІ розглянуть на засіданні фракції "Блок Петра Порошенка". Про це повідомив заступник голови фракції, народний депутат Сергій Березенко.

Він зазначив, що на сьогодні звернутись до РНБО по певним санкціям можуть багато органів держвлади.

"По-перше, ми це питання не розглядали на фракції, але ми безумовно його розглянемо. Наразі, це ініціатива окремих народних депутатів. Це поки не позиція фракції. Це закон про зміни до двох законів. Мова йде про наступне. На сьогодні, звернутись до РНБО по певним санкціям можуть багато органів. У тому числі НБУ, Кабмін, СБУ і парламент. Суть законопроекту - передати цю функцію виключно парламенту. Мені здається, це тільки посилить позицію захисту ЗМІ. Адже рішення відбуватиметься публічно, кожен депутат мусить звітувати перед четвертою владою", - повідомив Березенко.

Нагадаємо, раніше коаліція "За вільний Інтернет" і громадські організації виступили проти прийняття законопроекту №9275, що передбачає надання Верховній Раді виняткового права виносити на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування санкцій до ЗМІ.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку листопада в Верховну раду було внесено законопроект про захист інформаційного простору №9275.

Додамо, у вересні комітет ВР з питань інформатизації та зв'язку рекомендував відправити законопроект про блокування сайтів на доопрацювання. У комітеті підкреслили, що багато норм в законопроекті про блокування сайтів не є демократичними.