Фракция БПП рассмотрит законопроект о наложении санкций на СМИ

Фото: Сергей Березенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

По мнению Березенко, закон должен усилить защиту СМИ

Законопроект о передаче Верховной раде исключительного права обращаться в Совет национальной безопасности о наложении санкций на СМИ рассмотрят на заседании фракции "Блок Петра Порошенко". Об этом сообщил заместитель главы фракции, народный депутат Сергей Березенко.

Он отметил, что на сегодня обратиться к СНБО по определенным санкциям могут многие органы госвласти.

"Во-первых, мы этот вопрос не рассматривали на фракции, но мы определенно его рассмотрим. Сейчас это инициатива отдельных народных депутатов. Это пока не позиция фракции. Это закон об изменениях в два закона. Речь идет о следующем. На сегодня, обратиться в СНБО по определенным санкциям могут многие органы. В том числе НБУ, Кабмин, СБУ и парламент. Суть законопроекта - передать эту функцию исключительно парламенту. Мне кажется, это только усилит позицию защиты СМИ. Ведь решение будет происходить публично, каждый депутат должен отчитываться перед четвертой властью", - сообщил Березенко.

Напомним, ранее коалиция "За свободный Интернет" и общественные организации выступили против принятия законопроекта №9275, предусматривающего предоставление Верховной раде исключительного права выносить на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций к СМИ.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале ноября в Верховную раду был внесен законопроект о защите информационного пространства №9275.

Добавим, в сентябре комитет ВР по вопросам информатизации и связи рекомендовал отправить законопроект о блокировке сайтов на доработку. В комитете подчеркнули, что многие нормы в законопроекте о блокировке сайтов не являются демократическими.