Арахамія пояснив, навіщо потрібні кадрові зміни в Кабміні

Кабінет міністрів України необхідно посилити новими кадрами через можливість наближення економічної кризи та епідемії коронавірусу. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" , передає РБК-Україна.

За його словами, Кабмін має стати більш оперативним і більш досвідченим.

"В Кабміні зараз є такі вимоги, що наближається економічна криза. Нібито є ознаки. Є можливість епідемії коронавірусу. Потрібно Кабмін перетворити фактично в штаб. Для того, щоб він став штабом, потрібно зробити декілька кадрових рішень. Ми хочемо посилити Кабмін, зробити його більш оперативним, більш досвідченим. Когось долучити і когось вилучити в тому числі", - заявив Арахамія.

Він зазначив, що знає, про кого йде мова, але відмовився називати імена.

Окрім того, голові фракції поставили питання щодо ймовірності призначення на посаду в Кабміні Сергія Тігіпка.

"Ні, цього не буде", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Ради на 4 березня.

Пізніше джерело у парламенті повідомило РБК-Україна, що позачергове засідання буде присвячене "кадровим змінам". Більш детальну інформацію депутати повинні дізнатися на засіданні фракції, що можливо відбудеться вранці вівторка, 3 лютого.

Як повідомлялося, на посаду нового прем'єр-міністра обговорюється кандидатура Валерія Хорошковського.

Раніше РБК-Україна писало, що крісло глави уряду може зайняти Сергій Тігіпко. За словами іншого співрозмовника, ця кандидатура все ще актуальна.