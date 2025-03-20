Украинские дроны уничтожили вражескую РСЗО "Град" на Покровском направлении

Украинские бойцы продолжают уничтожать военную технику россиян на восточном направлении фронта. Недавно поразили реактивную систему залпового огня "Град" возле Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

По данным ОСГВ, на Покровском направлении операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов выследили во время передвижения и смены огневой позиции реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" россиян.

После этого украинские бойцы прицельно поразили вражескую РСЗО с помощью дронов.

"Меткими ударами FPV-дронов вражеская РСЗО была уничтожена вместе с боекомплектом", - заявили в группировке войск.

Видео искусной работы украинских дронов показала 38 отдельная бригада морской пехоты.

Что известно о БМ-21 "Град"

БМ-21 "Град" - реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Разработана в СССР, выпускалась на базе шасси грузовика Урал-375 с установленной пусковой установкой 2Б5.

БМ-21 "Град" является развитием установки залпового огня "Катюша", а также базой для других систем, в частности 9К55 "Град-1".

Успехи украинских бойцов

Напомним, вчера в Харьковской области ВСУ оставили оккупантов без связи и техники. В частности, воины из батальона беспилотных систем за несколько вылетов уничтожили миномет, две пушки, несколько "Уралов" и "буханок" россиян. Также ВСУ поразили российских солдат, однако количество раненых и погибших не уточняется.

Недавно на Северском направлении украинские защитники успешно остановили наступление российских оккупантов, которые пытались прорвать оборону с помощью бронетехники.

Украинские артиллеристы и операторы FPV-дронов нанесли точные удары по технике противника. В результате часть бронемашин была уничтожена, а другие - выведены из строя.