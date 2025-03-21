С начала полномасштабной войны россияне потеряли более 900 тысяч солдат, - Генштаб

За последние сутки с 20 на 21 марта, войска российских захватчиков потеряли на войне против Украины 1330 солдат, более 100 артиллерийских систем и 17 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и российские атаки

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в Белгородской области, однако враг давит на четырех других направлениях.

Прошлой ночью захватчики снова масштабно атаковали Украину дронами типа "Шахед".

В Одессе вражеские БпЛА повредили гражданскую и торговую инфраструктуру. В городе вспыхнули масштабные пожары.

Кроме того, россияне обстреляли управляемыми авиабомбами пригород Запорожья. Пострадали шесть человек.

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