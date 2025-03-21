С начала полномасштабной войны россияне потеряли более 900 тысяч солдат, - Генштаб
За последние сутки с 20 на 21 марта, войска российских захватчиков потеряли на войне против Украины 1330 солдат, более 100 артиллерийских систем и 17 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 900 800 (+1330) человек ликвидировано;
- танков - 10 394 (+17) ед;
- боевых бронированных машин - 21 589 (+28) ед;
- артиллерийских систем - 24 848 (+101) ед;
- РСЗО - 1324 (+2) ед;
- средства ПВО - 1111 (+1) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 30 080 (+185) ед;
- крылатых ракет - 3121 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 41 259 (+165) ед;
- специальной техники - 3782 (+2) ед.
Ситуация на фронте и российские атаки
По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в Белгородской области, однако враг давит на четырех других направлениях.
Прошлой ночью захватчики снова масштабно атаковали Украину дронами типа "Шахед".
В Одессе вражеские БпЛА повредили гражданскую и торговую инфраструктуру. В городе вспыхнули масштабные пожары.
Кроме того, россияне обстреляли управляемыми авиабомбами пригород Запорожья. Пострадали шесть человек.
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