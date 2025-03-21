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С начала полномасштабной войны россияне потеряли более 900 тысяч солдат, - Генштаб

Пятница 21 марта 2025 07:06
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С начала полномасштабной войны россияне потеряли более 900 тысяч солдат, - Генштаб Фото: за сутки россияне потеряли рекордное количество техники (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 20 на 21 марта, войска российских захватчиков потеряли на войне против Украины 1330 солдат, более 100 артиллерийских систем и 17 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 900 800 (+1330) человек ликвидировано;
  • танков - 10 394 (+17) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 589 (+28) ед;
  • артиллерийских систем - 24 848 (+101) ед;
  • РСЗО - 1324 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1111 (+1) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 30 080 (+185) ед;
  • крылатых ракет - 3121 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 41 259 (+165) ед;
  • специальной техники - 3782 (+2) ед.

С начала полномасштабной войны россияне потеряли более 900 тысяч солдат, - Генштаб

Ситуация на фронте и российские атаки

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в Белгородской области, однако враг давит на четырех других направлениях.

Прошлой ночью захватчики снова масштабно атаковали Украину дронами типа "Шахед".

В Одессе вражеские БпЛА повредили гражданскую и торговую инфраструктуру. В городе вспыхнули масштабные пожары.

Кроме того, россияне обстреляли управляемыми авиабомбами пригород Запорожья. Пострадали шесть человек.

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С начала полномасштабной войны россияне потеряли более 900 тысяч солдат, - Генштаб
С начала полномасштабной войны россияне потеряли более 900 тысяч солдат, - Генштаб
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