FPV и дроны-"ждуны": как враг блокирует логистику ВСУ под Покровском

В районе Покровска существенно усложнилась логистическая ситуация из-за высокой активности российских беспилотников. Постоянно фиксируется большое количество FPV, а на дорогах противник использует дроны-засады так называемые "ждуны".

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил офицер 3-й бригады "Спартана" Иван Попов в эфире телемарафона.

По его словам, враг преимущественно применяет оптоволоконные FPV-дроны, которые сложнее обнаруживать и подавлять средствами РЭБ.

Из-за угрозы с воздуха безопасная дистанция для движения техники выросла до семи километров. В то же время украинские военные активно привлекают наземные роботизированные платформы для доставки провианта и эвакуации раненых.

Попов отметил, что логистика российских войск в этом районе находится в еще худшем состоянии: благодаря действиям Сил обороны пути снабжения врага отрезаны от передовых подразделений на расстояние до 15 километров.

Он также добавил, что противник постоянно пополняет личный состав, однако уровень подготовки военных существенно отличается. Часть бойцов воюет уже несколько лет, но большинство - это новобранцы, которые прошли лишь несколько недель обучения перед отправкой на фронт.

Бои за Покровск

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский накануне заявил, что украинские подразделения продолжают удерживать оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на рост давления со стороны российских войск.

Он отметил, что по итогам рабочих совещаний с командирами корпусов и подразделений был наработан ряд решений для усиления оборонительных позиций и повышения эффективности действий Сил обороны. В частности, 10 декабря армия РФ пыталась прорваться в районе села Гришино вблизи Покровска, применив колонну мототехники, однако наступление противника было сорвано, а его подразделения подверглись точным ударам украинских сил.