FPV-дроны Ptashka Drones уничтожили российскую РСЗО "Град" за 400 тысяч долларов (видео)

FPV-дроны компании Ptashka Drones помогли уничтожить российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", стоимость которой оценивается в 400 тысяч долларов.

БМ-21 "Град" - реактивная система залпового огня калибра 122 мм, предназначена для поражения живой силы, легкобронированной техники, артиллерийских позиций и командных пунктов. Система оснащена 40 направляющими и способна выпустить полный боекомплект примерно за 20 секунд, поражая цели на расстоянии до 40 км.

Уничтожение такой системы ослабляет огневые возможности противника и уменьшает его возможности наносить удары по позициям украинских подразделений.