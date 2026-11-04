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FPV-дроны Ptashka Drones уничтожили российскую РСЗО "Град" за 400 тысяч долларов (видео)

16:09 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: РСЗО "Град" (Getty Images)

Украинские FPV-дроны поразили российскую российскую реактивную систему залпового огня, которая варит по целям на расстояние 40 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NAUDI.

FPV-дроны компании Ptashka Drones помогли уничтожить российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", стоимость которой оценивается в 400 тысяч долларов.

БМ-21 "Град" - реактивная система залпового огня калибра 122 мм, предназначена для поражения живой силы, легкобронированной техники, артиллерийских позиций и командных пунктов. Система оснащена 40 направляющими и способна выпустить полный боекомплект примерно за 20 секунд, поражая цели на расстоянии до 40 км.

Уничтожение такой системы ослабляет огневые возможности противника и уменьшает его возможности наносить удары по позициям украинских подразделений.

Ранее РБК-Украина сообщало, что дрон-перехватчик "Генерал Черешня Bullet" впервые поразил российский реактивный беспилотник "Герань-4". Цель была уничтожена операторами Отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины.

Также дрон-перехватчик впервые сбил российский дрон "КУБ-2Е" от ZALA. Украинские военные использовали баражирующий боеприпас RAM-2X компании Ukrspecsystems, чтобы поразить российскую РЛС за 100 млн долларов примерно в 175 км от линии боевого столкновения.

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