FPV-дрони Ptashka Drones знищили російську РСЗВ "Град" за 400 тисяч доларів (відео)

FPV-дрони компанії Ptashka Drones допомогли знищити російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", вартість якої оцінюється у 400 тисяч доларів.

БМ-21 "Град" - реактивна система залпового вогню калібру 122 мм, призначена для ураження живої сили, легкоброньованої техніки, артилерійських позицій і командних пунктів. Система оснащена 40 напрямними та здатна випустити повний боєкомплект приблизно за 20 секунд, уражаючи цілі на відстані до 40 км.

Знищення такої системи послаблює вогневі спроможності противника та зменшує його можливості завдавати ударів по позиціях українських підрозділів.