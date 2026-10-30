Дрон-перехватчик впервые сбил российский дрон "КУБ-2Э" от ZALA (видео)
Пилоты подразделения БПЛА-перехватчиков "ПОСИПАКИ" впервые на Запорожском направлении сбили российский баражерный боеприпас ZALA "КУБ-2Э" с помощью перехватчика "Генерал Черешня AIR".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NAUDI.
Что известно о сбитии
По сообщению ассоциации, это первый подтвержденный перехват "КУБ-2Э" фронтовым беспилотником-перехватчиком. Цель уничтожили пилоты подразделения БпЛА-перехватчиков "ПОСИПАКИ" с помощью "Генерал Черешня AIR".
Что известно о "КУБ-2Э"
ZALA "КУБ-2Э" - разработка российского концерна "Калашников", которую противник применяет в войне против Украины и в то же время предлагает на экспорт.
Обычно этот барражирующий боеприпас работает в связи с разведывательным беспилотником: тот обнаруживает цель, после чего оператор направляет боеприпас с помощью видеоизображения с камеры. Среди целей - личный состав, военная техника и позиции операторов БпЛА.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что перехватчик "Генерал Черешня Bullet" впервые поразил российский реактивный беспилотник "Герань-4 ". Цель была уничтожена операторами Отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины. Также экипаж "Вспышка" 1020-й зенитной ракетно-артиллерийской бригады 8 октября в Черниговской области второй раз уничтожил российскую дрон-ракету "Герань-5" с помощью реактивного дрона-перехватчика.