Дрон-перехватчик впервые сбил российский дрон "КУБ-2Э" от ZALA (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NAUDI .

Что известно о сбитии

По сообщению ассоциации, это первый подтвержденный перехват "КУБ-2Э" фронтовым беспилотником-перехватчиком. Цель уничтожили пилоты подразделения БпЛА-перехватчиков "ПОСИПАКИ" с помощью "Генерал Черешня AIR".

Что известно о "КУБ-2Э"

ZALA "КУБ-2Э" - разработка российского концерна "Калашников", которую противник применяет в войне против Украины и в то же время предлагает на экспорт.

Обычно этот барражирующий боеприпас работает в связи с разведывательным беспилотником: тот обнаруживает цель, после чего оператор направляет боеприпас с помощью видеоизображения с камеры. Среди целей - личный состав, военная техника и позиции операторов БпЛА.