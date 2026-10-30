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Дрон-перехватчик впервые сбил российский дрон "КУБ-2Э" от ZALA (видео)

14:07 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Дрон-перехватчик впервые сбил российский дрон "КУБ-2Э" от ZALA (видео) Фото: "КУБ-2Е" (росСМИ)
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Пилоты подразделения БПЛА-перехватчиков "ПОСИПАКИ" впервые на Запорожском направлении сбили российский баражерный боеприпас ZALA "КУБ-2Э" с помощью перехватчика "Генерал Черешня AIR".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NAUDI.

Что известно о сбитии

По сообщению ассоциации, это первый подтвержденный перехват "КУБ-2Э" фронтовым беспилотником-перехватчиком. Цель уничтожили пилоты подразделения БпЛА-перехватчиков "ПОСИПАКИ" с помощью "Генерал Черешня AIR".

Что известно о "КУБ-2Э"

ZALA "КУБ-2Э" - разработка российского концерна "Калашников", которую противник применяет в войне против Украины и в то же время предлагает на экспорт.

Обычно этот барражирующий боеприпас работает в связи с разведывательным беспилотником: тот обнаруживает цель, после чего оператор направляет боеприпас с помощью видеоизображения с камеры. Среди целей - личный состав, военная техника и позиции операторов БпЛА.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что перехватчик "Генерал Черешня Bullet" впервые поразил российский реактивный беспилотник "Герань-4 ". Цель была уничтожена операторами Отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины. Также экипаж "Вспышка" 1020-й зенитной ракетно-артиллерийской бригады 8 октября в Черниговской области второй раз уничтожил российскую дрон-ракету "Герань-5" с помощью реактивного дрона-перехватчика.

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