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Грізманн перестав бути головною трансферною метою "Барселони"

Новини » Спорт    30.05.2019 - 14:39
Грізманн перестав бути головною трансферною метою "Барселони"

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Перехід нападника «Атлетіко» Антуана Грізманн в «Барселону» може не відбутися. Про це повідомляє Marca.

За словами видання, керівництво каталонського клубу і особисто його президент Хосеп Марія Бартомеу зараз заморозили трансфер французького футболіста і роздумують над його доцільністю.

Функціонера бентежать відразу кілька факторів потенційного переходу. По-перше, Грізманн обійдеться «Барселоні» в € 120 млн. З урахуванням річного окладу, який складе близько € 17 млн, угода обійдеться клубу в солідну суму.

Також Бартомеу обізнаний, що гравці команди скептично ставляться до можливого переходу Антуана через його відмови синьо-гранатовим минулого літа. У зв'язку з цими обставинами форвард перестав бути головною метою каталонців на літнє трансферне вікно.
 

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