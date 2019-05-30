Грізманн перестав бути головною трансферною метою "Барселони"

--

Перехід нападника «Атлетіко» Антуана Грізманн в «Барселону» може не відбутися. Про це повідомляє Marca.

За словами видання, керівництво каталонського клубу і особисто його президент Хосеп Марія Бартомеу зараз заморозили трансфер французького футболіста і роздумують над його доцільністю.

Функціонера бентежать відразу кілька факторів потенційного переходу. По-перше, Грізманн обійдеться «Барселоні» в € 120 млн. З урахуванням річного окладу, який складе близько € 17 млн, угода обійдеться клубу в солідну суму.

Також Бартомеу обізнаний, що гравці команди скептично ставляться до можливого переходу Антуана через його відмови синьо-гранатовим минулого літа. У зв'язку з цими обставинами форвард перестав бути головною метою каталонців на літнє трансферне вікно.

