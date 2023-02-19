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Формирование "Гвардии наступления": Зеленский заявил об очень хороших результатах

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине продолжают формировать штурмовые бригады в рамках "Гвардии наступления". Уже есть очень хорошие результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, на сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего, в частности, докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Доклад министра внутренних дел - по формированию новых бригад "Гвардии наступления". Есть очень хорошие результаты. Это очень полезный опыт того, как можно и нужно мотивировать людей", - подчеркнул глава украинского государства.

Напомним, 2 февраля Клименко заявил о начале формирования "Гвардии наступления", целью которой будет освобождение территорий от российских оккупантов.

Позже в МВД заявляли о том, что украинцы начали очень активно подавать заявки в штурмовые подразделения "Гвардии наступления".

При этом, по информации министерства, формирование основных бригад должно завершиться до 1 апреля.

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