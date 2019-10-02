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Арахамія назвав технічним кроком підписання "формули Штайнмайера"

Новини » Політика    02.10.2019 - 11:27
Арахамія назвав технічним кроком підписання "формули Штайнмайера"
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Таку заяву Арахамія зробив після зустрічі з президентом України

Підписання контактною групою "формули Штайнмайера" - це технічний крок для переходу в Нормандський формат. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з головами фракцій Верховної ради через обговорення підписання "формули Штайнмайера".

"Це просто технічний крок для того, щоб перейти в Нормандський формат. Ми не в нормандської форматі, ми в Мінському форматі. Після того формату, багато невизначеностей. У суспільства буде багато можливостей, протестувати, висловитися, працювати в комітетах. Зараз ще закону немає", - повідомив Арахамія.

За словами голови фракції "Слуга народу", ніякої "зради" в укладеній угоді немає.

"Я хочу запевнити, що немає навіть натяку на якісь капітуляції і порушення інтересів України. На жаль, є закрита частина переговорів. Я не можу комунікувати все суспільство. Пам'ятаєте, як це було з обміном полонених. Це все таке ж. Зараз я можу гарантувати, що все нормально. Ми всі з проукраїнською позицією", - додав Арахамія.

Нагадаємо, раніше наголошувалося, що початок засідання ВР затягується. Наголошувалося, що це відбувається через обговорення підписання "формули Штайнмайера".

Як писало РБК-Україна раніше, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайера". Раніше документ був узгоджений радниками голів "нормандської четвірки".

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Новини України Володимир ЗеленськийШтайнмайерСлуга народа
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