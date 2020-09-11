Формула "Роттердам+" приймалася на виконання міжнародних зобов’язань, - Міненерго

Фото: Ольга Буславець (kmu.gov.ua)

Комплексна експертиза, яка проводилася у цій справі, теж не встановила завдання збитків від дії формули

Формульне ціноутворення на енергетичне вугілля з використанням європейських цінових індексів було запроваджено в рамках виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами України.

Про це повідомила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час брифінгу 11 вересня.

"Ми як держава взяли на себе багато зобов’язань, у тому числі і підписуючи асоціацію з ЄС. І формульне забезпечення формування ціни на енергоресурси передбачене цією асоціацією. Тому на той час і була проведена НКРЕКП реформа, яка затвердила відповідну формулу не тільки в електроенергетиці, але й на ринку газу також було запроваджено формульне визначення індикативних цін. Тому я вважаю, що це було виконання наших зобов’язань між нами і міжнародними партнерами", - заявила в.о. міністра на запитання чи була формула "Роттердам+" обґрунтованою.

Вона додала, що у цій справі проводилася комплексна експертиза, яка не встановила завдання збитків від дії формули.

"Із засобів масової інформації я знаю, що доказів про те, що зазначена формула нанесла якісь певні збитки комусь, не було підтверджено, експертиза це не довела. Тому на підставі цього ця справа була, мабуть, закрита", - зазначила Буславець.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам+" через відсутність достовірних і вичерпних доказів вини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

9 серпня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

Раніше повідомлялося, що термін досудового розслідування у справі "Роттердам+" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.