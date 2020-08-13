Формула нового обміну полоненими стане відома 18 серпня, - Кравчук

Деталі нового обміну полоненими на Донбасі стануть відомі на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи. Засідання відбудеться наступного тижня 18 серпня.

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

За його словами, цього тижня українська делегація в ТКГ обговорювала це питання, проте не всі деталі можна оголосити публічно.

"18 серпня буде відеоконференція. Це питання (обмін полоненими, - ред.) буде поставлено в повному обсязі. І я думаю, не просто поставлено, а ми будемо точно знати, який обмін, навіть кількість людей з нашої та їх сторони, що будуть обміняні", - заявив Кравчук.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Київ передав ОБСЄ новий список для обміну полоненими; тепер Україна чекає узгоджений список від "тієї сторони".

До цього голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що обмін полоненими з окупаційними силами може пройти в найближчі тижні.