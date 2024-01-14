Формула мира в Давосе. Некоторые страны предлагали учитывать позицию России, - FT

По данным издания, некоторые не западные государства отметили, что Россия должна быть привлечена к процессу урегулирования войны, которую начал Кремль на территории Украины, и что урегулирование якобы должно учитывать беспокойство Москвы относительно безопасности, в частности, желание Украины присоединиться к военному альянсу НАТО.

Однако западные страны, которые поддержали Украину оружием и финансовой поддержкой, в ответ заявили, что развивающиеся страны, которые имеют связи с Россией, должны использовать свое влияние, чтобы дать понять Москве, что ее вторжение нарушает Устав ООН и подрывает глобальную безопасность.

"Конечно, у нас есть разные мнения о том, как можно достичь мира... Некоторые считают, что необходимо немедленно сесть за стол переговоров с Россией", - заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Форум в Давосе

Напомним, сегодня, 14 января, в Давосе приходит встреча ведущих дипломатов с целью подготовки почвы для мирного плана по урегулированию войны в Украине.

В частности от Украины выступили министр обороны Рустем Умеров, омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Кроме того, завтра президент Украины Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Швейцарию. Известно, что глава Украины выступит на форуме со специальным обращением.

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