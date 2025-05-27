Чемпионский болид Формулы-1 Шумахера продали за рекордную сумму

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Sotheby's .

Именно на нем Шумахер выиграл престижную гонку и завоевал чемпионский титул в 2001 году. Вырученная сумма стала рекордной для спорткара, за рулем которого выступал легендарный немецкий пилот. Машина прошла обслуживание и почти готова к выезду на трассу.

Ferrari F2001 с номером шасси 211 считается особенным автомобилем. Помимо победы в Монако, он принес Шумахеру триумф в Венгрии, обеспечив четвертый чемпионский титул. Это также последний болид, на котором пилот выигрывал гонку в Монако.

Перед продажей автомобиль прошел полное техническое обслуживание с участием специалистов Ferrari. Для возвращения машины в рабочее состояние осталось установить новые топливные баки - они уже заказаны и оплачены нынешним владельцем.

В начале 2025 года сообщалось, что на торгах Sotheby's также продадут и первую дорожную Ferrari Михаэля Шумахера. На аукционе планировали представить купе F355 GTS, которое гонщик получил в 1996 году как служебный автомобиль от итальянской компании. Считается, что это был его первый собственный автомобиль марки Ferrari.