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Норрис триумфовал на Гран-при Австрии, Ферстаппен - не проехал и круга

Шпильберг, Воскресенье 29 июня 2025 18:22
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Норрис триумфовал на Гран-при Австрии, Ферстаппен - не проехал и круга Фото: Гран-при Австрии подарил много неожиданностей (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

В воскресенье, 29 июня, на легендарном "Ред Булл Ринге" в Шпильберге состоялась одиннадцатая гонка сезона Формулы-1 - Гран-при Австрии. Победителем этапа стал пилот "Макларена" Ландо Норрис, который уверенно провел гонку и опередил своего напарника по команде Оскара Пиастри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Драма еще до старта

Еще перед началом гонки возникли проблемы у Карлоса Сайнса из "Уильямс" - его болид не смог стартовать с прогревочного круга. Из-за этого старт Гран-при был перенесен почти на 20 минут, а дистанция сокращена с 71 до 70 кругов. Впоследствии машина Сайнса и вовсе загорелась, испанец сошел еще до начала гонки.

Авария на первом круге

После рестарта гонки уже в третьем повороте случился один из ключевых эпизодов: юный пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли протаранил Макса Ферстаппена. Оба болида вылетели с трассы и не смогли продолжить гонку. Это стало большим ударом для "Ред Булл", которые выступали на домашнем треке.

Доминация "Макларена"

В дальнейшем гонка прошла под знаком борьбы между пилотами "Макларена". Ландо Норрис удерживал лидерство с поула, тогда как Пиастри постоянно навязывал борьбу. Между партнерами едва не дошло до контакта, однако оба действовали осторожно, чтобы не потерять драгоценные очки для команды.

Британский пилот финишировал первым с преимуществом 2,6 секунды над австралийцем. Это позволило Норрису сократить отставание в общем зачете от Пиастри до 15 очков.

Норрис триумфовал на Гран-при Австрии, Ферстаппен - не проехал и круга

Подиум и очки

Третье место на подиуме занял Шарль Леклер из "Феррари", который провел стабильную гонку. Льюис Хэмилтон на другом болиде "Феррари" финишировал четвертым, несмотря на проблемы с машиной во второй половине заезда. Пятым стал Джордж Рассел из "Мерседеса".

В зачетную зону также попали Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз"), Фернандо Алонсо ("Астон Мартин"), Габриэль Бортолето и Нико Хюлькенберг (оба - "Заубер") и Эстебан Окон ("Хаас").

Пилоты "Уильямс" завершили гонку без очков - кроме Сайнса, сошел также Алекс Албон. Для команды это очередной разочаровывающий этап.

Норрис триумфовал на Гран-при Австрии, Ферстаппен - не проехал и круга

Результаты Гран-при Австрии:

  1. Ландо Норрис ("Макларен") - 70 кругов
  2. Оскар Пиастри ("Макларен") +2,695
  3. Шарль Леклер ("Феррари") +19,820
  4. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +29,020
  5. Джордж Рассел ("Мерседес") +1:02,396
  6. Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") +1:07,754
  7. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1 круг
  8. Габриэль Бортолето ("Заубер") +1 круг
  9. Нико Хюлькенберг ("Заубер") +1 круг
  10. Эстебан Окон ("Хаас") +1 круг
  11. Оливер Бермен ("Хаас") +1 круг
  12. Исак Хаджар ("Рэйсинг Буллз") +1 круг
  13. Пьер Гасли ("Альпин") +1 круг
  14. Ланс Стролл ("Астон Мартин") +1 круг
  15. Франко Колапинто ("Альпин") +1 круг
  16. Юки Цунода ("Ред Булл") +2 круга

Сошли:

  • Карлос Сайнс ("Уильямс")
  • Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
  • Андреа Кими Антонелли ("Мерседес")
  • Алекс Албон ("Уильямс")

Что дальше

Следующий этап сезона Формулы-1 - Гран-при Великобритании, который состоится уже через неделю (6 июля) на трассе Сильверстоун.

Ранее сообщили о том, кто заменит Норриса или Пиастри в "Макларен", если лидеры команды захотят уйти.

Также мы писали, что чемпионский болид Шумахера продали за рекордную сумму.

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