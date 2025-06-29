Норрис триумфовал на Гран-при Австрии, Ферстаппен - не проехал и круга

В воскресенье, 29 июня, на легендарном "Ред Булл Ринге" в Шпильберге состоялась одиннадцатая гонка сезона Формулы-1 - Гран-при Австрии. Победителем этапа стал пилот "Макларена" Ландо Норрис, который уверенно провел гонку и опередил своего напарника по команде Оскара Пиастри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

Драма еще до старта

Еще перед началом гонки возникли проблемы у Карлоса Сайнса из "Уильямс" - его болид не смог стартовать с прогревочного круга. Из-за этого старт Гран-при был перенесен почти на 20 минут, а дистанция сокращена с 71 до 70 кругов. Впоследствии машина Сайнса и вовсе загорелась, испанец сошел еще до начала гонки.

Авария на первом круге

После рестарта гонки уже в третьем повороте случился один из ключевых эпизодов: юный пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли протаранил Макса Ферстаппена. Оба болида вылетели с трассы и не смогли продолжить гонку. Это стало большим ударом для "Ред Булл", которые выступали на домашнем треке.

Доминация "Макларена"

В дальнейшем гонка прошла под знаком борьбы между пилотами "Макларена". Ландо Норрис удерживал лидерство с поула, тогда как Пиастри постоянно навязывал борьбу. Между партнерами едва не дошло до контакта, однако оба действовали осторожно, чтобы не потерять драгоценные очки для команды.

Британский пилот финишировал первым с преимуществом 2,6 секунды над австралийцем. Это позволило Норрису сократить отставание в общем зачете от Пиастри до 15 очков.

Подиум и очки

Третье место на подиуме занял Шарль Леклер из "Феррари", который провел стабильную гонку. Льюис Хэмилтон на другом болиде "Феррари" финишировал четвертым, несмотря на проблемы с машиной во второй половине заезда. Пятым стал Джордж Рассел из "Мерседеса".

В зачетную зону также попали Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз"), Фернандо Алонсо ("Астон Мартин"), Габриэль Бортолето и Нико Хюлькенберг (оба - "Заубер") и Эстебан Окон ("Хаас").

Пилоты "Уильямс" завершили гонку без очков - кроме Сайнса, сошел также Алекс Албон. Для команды это очередной разочаровывающий этап.

Результаты Гран-при Австрии:

Ландо Норрис ("Макларен") - 70 кругов Оскар Пиастри ("Макларен") +2,695 Шарль Леклер ("Феррари") +19,820 Льюис Хэмилтон ("Феррари") +29,020 Джордж Рассел ("Мерседес") +1:02,396 Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") +1:07,754 Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1 круг Габриэль Бортолето ("Заубер") +1 круг Нико Хюлькенберг ("Заубер") +1 круг Эстебан Окон ("Хаас") +1 круг Оливер Бермен ("Хаас") +1 круг Исак Хаджар ("Рэйсинг Буллз") +1 круг Пьер Гасли ("Альпин") +1 круг Ланс Стролл ("Астон Мартин") +1 круг Франко Колапинто ("Альпин") +1 круг Юки Цунода ("Ред Булл") +2 круга

Сошли:

Карлос Сайнс ("Уильямс")

Макс Ферстаппен ("Ред Булл")

Андреа Кими Антонелли ("Мерседес")

Алекс Албон ("Уильямс")

Что дальше

Следующий этап сезона Формулы-1 - Гран-при Великобритании, который состоится уже через неделю (6 июля) на трассе Сильверстоун.