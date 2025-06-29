Норрис триумфовал на Гран-при Австрии, Ферстаппен - не проехал и круга
В воскресенье, 29 июня, на легендарном "Ред Булл Ринге" в Шпильберге состоялась одиннадцатая гонка сезона Формулы-1 - Гран-при Австрии. Победителем этапа стал пилот "Макларена" Ландо Норрис, который уверенно провел гонку и опередил своего напарника по команде Оскара Пиастри.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Драма еще до старта
Еще перед началом гонки возникли проблемы у Карлоса Сайнса из "Уильямс" - его болид не смог стартовать с прогревочного круга. Из-за этого старт Гран-при был перенесен почти на 20 минут, а дистанция сокращена с 71 до 70 кругов. Впоследствии машина Сайнса и вовсе загорелась, испанец сошел еще до начала гонки.
Авария на первом круге
После рестарта гонки уже в третьем повороте случился один из ключевых эпизодов: юный пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли протаранил Макса Ферстаппена. Оба болида вылетели с трассы и не смогли продолжить гонку. Это стало большим ударом для "Ред Булл", которые выступали на домашнем треке.
Antonelli Verstappen: Вот инцидент#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/hWuRLjZoxP- Formula 1 (@F1) 29 июня 2025 года
Доминация "Макларена"
В дальнейшем гонка прошла под знаком борьбы между пилотами "Макларена". Ландо Норрис удерживал лидерство с поула, тогда как Пиастри постоянно навязывал борьбу. Между партнерами едва не дошло до контакта, однако оба действовали осторожно, чтобы не потерять драгоценные очки для команды.
Британский пилот финишировал первым с преимуществом 2,6 секунды над австралийцем. Это позволило Норрису сократить отставание в общем зачете от Пиастри до 15 очков.
Подиум и очки
Третье место на подиуме занял Шарль Леклер из "Феррари", который провел стабильную гонку. Льюис Хэмилтон на другом болиде "Феррари" финишировал четвертым, несмотря на проблемы с машиной во второй половине заезда. Пятым стал Джордж Рассел из "Мерседеса".
В зачетную зону также попали Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз"), Фернандо Алонсо ("Астон Мартин"), Габриэль Бортолето и Нико Хюлькенберг (оба - "Заубер") и Эстебан Окон ("Хаас").
Пилоты "Уильямс" завершили гонку без очков - кроме Сайнса, сошел также Алекс Албон. Для команды это очередной разочаровывающий этап.
Результаты Гран-при Австрии:
- Ландо Норрис ("Макларен") - 70 кругов
- Оскар Пиастри ("Макларен") +2,695
- Шарль Леклер ("Феррари") +19,820
- Льюис Хэмилтон ("Феррари") +29,020
- Джордж Рассел ("Мерседес") +1:02,396
- Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") +1:07,754
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1 круг
- Габриэль Бортолето ("Заубер") +1 круг
- Нико Хюлькенберг ("Заубер") +1 круг
- Эстебан Окон ("Хаас") +1 круг
- Оливер Бермен ("Хаас") +1 круг
- Исак Хаджар ("Рэйсинг Буллз") +1 круг
- Пьер Гасли ("Альпин") +1 круг
- Ланс Стролл ("Астон Мартин") +1 круг
- Франко Колапинто ("Альпин") +1 круг
- Юки Цунода ("Ред Булл") +2 круга
Сошли:
- Карлос Сайнс ("Уильямс")
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес")
- Алекс Албон ("Уильямс")
Что дальше
Следующий этап сезона Формулы-1 - Гран-при Великобритании, который состоится уже через неделю (6 июля) на трассе Сильверстоун.
Ранее сообщили о том, кто заменит Норриса или Пиастри в "Макларен", если лидеры команды захотят уйти.
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