Формула-1 сохранила в календаре домашнюю трассу Ферстаппена: известны сроки

Руководство Королевских автогонок продлило контракт с организаторами Гран-при Нидерландов. Предыдущее соглашение с автодромом в Зандворте было действительным до 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата .

Нидерландский этап остается в календаре Формулы-1 минимум на три года. Новый контракт рассчитан до 2025 года включительно.

Гран-при Нидерландов вернулось в "Большой цирк" в 2021 году. Возобновление гонок F1 на трассе в Зандворте связано с Максом Ферстаппеном. Рост популярности теперь 2-кратного чемпиона мира гарантировал переполненные трибуны на протяжении уик-энда и желание боссов Королевских автогонок сотрудничать.

После возвращения Зандворта в календарь оба Гран-при Нидерландов выиграл Ферстаппен. Поскольку пилот "Ред Булла" в этом году во второй раз стал чемпионом, то в 2023 году активность и внимание публики к этапу будут не меньшими.

Накануне Формула-1 определилась с гран-при сезона-2023, во время которых состоятся 6 спринтерских гонок. Нидерланды в этот список не попали. В свою очередь короткие заезды проведут в Баку, Шпильберге, Спа, Лусаиле, Остине и Сан-Паулу.