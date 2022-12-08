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Формула-1 сохранила в календаре домашнюю трассу Ферстаппена: известны сроки

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Зандворт, Четверг 08 декабря 2022 12:22
Формула-1 сохранила в календаре домашнюю трассу Ферстаппена: известны сроки Фото: Макс Ферстаппен дважды побеждал в Зандворте (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Руководство Королевских автогонок продлило контракт с организаторами Гран-при Нидерландов. Предыдущее соглашение с автодромом в Зандворте было действительным до 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Нидерландский этап остается в календаре Формулы-1 минимум на три года. Новый контракт рассчитан до 2025 года включительно.

Гран-при Нидерландов вернулось в "Большой цирк" в 2021 году. Возобновление гонок F1 на трассе в Зандворте связано с Максом Ферстаппеном. Рост популярности теперь 2-кратного чемпиона мира гарантировал переполненные трибуны на протяжении уик-энда и желание боссов Королевских автогонок сотрудничать.

После возвращения Зандворта в календарь оба Гран-при Нидерландов выиграл Ферстаппен. Поскольку пилот "Ред Булла" в этом году во второй раз стал чемпионом, то в 2023 году активность и внимание публики к этапу будут не меньшими.

Накануне Формула-1 определилась с гран-при сезона-2023, во время которых состоятся 6 спринтерских гонок. Нидерланды в этот список не попали. В свою очередь короткие заезды проведут в Баку, Шпильберге, Спа, Лусаиле, Остине и Сан-Паулу.

К слову, ранее "Мазерати" показала ливрею болида на дебютный сезон Формулы E.

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