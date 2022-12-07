"Мазерати" представила ливрею на дебютный сезон в Формуле E

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт команды .

Машина получила название Типо Folgore. В дизайне болида использовали черный и темно-синий цвета. Нос украсили фирменным трезубцем "Мазерати".

"Первым гоночным автомобилем с трезубцем была модель Tipo 26, дебютировавшая в 1926 году на "Тарга Флорио". Альфьери Мазерати за ее рулем одержал победу в своем классе. 96 лет спустя Maserati Tipo Folgore входит в эру электрификации с дерзким трезубцем, а новый бренд Folgore получит линейку электрических на 100% машин", – говорится в заявлении.

"Мазерати" – условно новая конюшня Формулы E. Команда "Вентури" сменила владельцев с руководителем и будет выступать под итальянским брендом в сезоне 2022/23. Пилотами команды стали бывший вице-чемпион серии Эдоардо Мортара и экс-пилот симулятора "Мерседеса" в F1 Максимилиан Гюнтер.

Испанская Валенсия на следующей неделе примет официальные тесты Формулы E. Старт нового сезона запланирован на середину января в Мехико.

History meets innovation.



Introducing the Maserati Tipo Folgore. pic.twitter.com/W5lEzG8o33 — Maserati MSG Racing (@Maserati_FE) December 6, 2022