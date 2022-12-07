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Формула-1 утвердила список спринтов на новый сезон: где пройдут короткие гонки

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Болонья, Среда 07 декабря 2022 15:37
Формула-1 утвердила список спринтов на новый сезон: где пройдут короткие гонки Фото: Джордж Расселл и Макс Ферстаппен во время спринта в Сан-Паулу (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Комиссия Королевских автогонок определилась с этапами сезона-2023, во время которых состоятся 6 спринтерских гонок. В этом году их было всего три.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Представители команд Формулы-1 и руководство первенства выбрали гран-при для проведения коротких гонок в субботу. Спринты будут в шести этапах из 23-х в календаре.

Первый 100-километровый заезд ждет пилотов на четвертом этапе сезона – Гран-при Азербайджана (28-30 апреля). Далее спринт запланирован на Гран-при Австрии (30 июня-2 июля) и Гран-при Бельгии (28-30 июля). Еще три коротких заезда состоятся в последних шести гонках чемпионата – Катар, Остин, Сан-Паулу.

В сезоне-2022 провели три спринта. В стартовых двух (Имола, Шпильберг) триумфовал будущий чемпион Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), а в финальном в Бразилии – Джордж Расселл из "Мерседеса". В этом году за победы в 100-километровых заездах стали насчитывать 8 очков.

Спринтерские гонки появились в календаре Формулы-1 в 2021 году. Стартовая решетка спринта формируется по итогам квалификации в пятницу. Зато результаты короткой гонки определяют места пилотов на старте традиционной в воскресенье.

К слову, ранее "Мазерати" показала ливрею болида на дебютный сезон Формулы E.

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