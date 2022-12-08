Формула-1 зберегла в календарі домашню трасу Ферстаппена: відомі терміни

Керівництво Королівських автоперегонів продовжило контракт із організаторами Гран-прі Нідерландів. Попередня угода з автодромом у Зандворті була чинною до 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату .

Нідерландський етап залишиться в календарі Формули-1 мінімум на три роки. Новий контракт розрахований до 2025 року включно.

Гран-прі Нідерландів повернулося у "Великий цирк" у 2021-му. Відновлення гонок F1 на трасі в Зандворті пов'язане з Максом Ферстаппеном. Зростання популярності тепер 2-разового чемпіона світу гарантувало переповнені трибуни впродовж вікенду та бажання босів Королівських автоперегонів співпрацювати.

Після повернення Зандворта в календар обидва Гран-прі Нідерландів виграв Ферстаппен. Оскільки пілот "Ред Булла" цьогоріч вдруге став чемпіоном, то в 2023 році активність та увага публіки до етапу будуть не меншими.

Напередодні Формула-1 визначилася з гран-прі сезону-2023, під час яких відбудуться 6 спринтерських гонок. Нідерланди до цього переліку не потрапили. Натомість короткі заїзди проведуть в Баку, Шпільберзі, Спа, Лусаїлі, Остіні та Сан-Паулу.