Формула-1 розраховує на відновлення сезону влітку

Фото: Формула-1 не піде на літні канікули (formula1.com)

Календар обмежать 15-18 етапами

Календар чемпіонату світу з автогонок у класі машин Формула-1 сезону 2020 року може стартувати влітку і буде складатися з 15-18 етапів. Про це заявив виконавчий директор Чейз Кері, слова якого наводяться на сайті чемпіонату.

Спочатку в календар входило 22 етапу. Чемпіонат повинен був стартувати в Австралії 13-15 березня, однак через спалах коронавірусу перший етап було вирішено скасувати. Потім через поширення інфекції були відкладені або скасовані Гран-прі Монако, Бахрейну, В'єтнаму, Китаю, Нідерландів, Іспанії та Азербайджану.

"We are committed to bringing our fans a 2020 Championship Season. We expect to start at some point this summer, with a revised calendar of 15-18 races"https://t.co/JLLXSfNQDd — Formula 1 (@F1) March 23, 2020

На цей момент першим в календарі стоїть Гран-прі Канади, запланований на 12-14 червня.

Фініш же чемпіонату, за словами Кері, з великою часткою ймовірності, відбудеться пізніше 27-29 листопада - дати, на які був запланований останній етап Формули-1, в ОАЕ.

"Ми будемо проводити гонки в період, який раніше відводився на літню перерву. Очікуємо, що сезон завершиться пізніше запланованого терміну", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше керівництво перегонів звернулася до вболівальників через перенесення початку сезону.