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Сезон Формули-1 може стартувати з двох гонок у липні

Новини » Спорт     07.04.2020 - 14:12
Сезон Формули-1 може стартувати з двох гонок у липні
Фото: проведення ще двох етапів Формули-1 під питанням (formula1.com)

Гран-прі Канади відкладуть, а етап у Франції під питанням

Чемпіонат світу з автогонок у класі машин Формули-1 може стартувати у 2020 році з двох гонок Гран-прі Австрії на початку липня. Про це пише німецьке автоспортивне видання Auto Motor und Sport.

Скасування Гран-прі Канади (12-14 червня), який наразі значиться першим етапом в нинішньому році, практично неминуча. Через карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу, в'їзд на територію країни дозволений лише її громадянам.

Проведення наступного Гран-прі у Франції 26-28 червня також під питанням. У Провансі, де знаходиться автодром, введений строгий комендантську годину.

Уряд Австрії, своєю чергою, пом'якшило режим карантину. Представники Формули-1 вже обговорюють з промоутерами Гран-прі можливість організації двох етапів в Шпільберг. Це пов'язано з тим, що чемпіонат повинен провести як мінімум 15 гонок згідно з контрактами з телевізійними компаніями.

Станом на цей момент відкладені або перенесені вісім етапів нинішнього сезону - Австралії, Бахрейну, В'єтнаму, Китаю, Нідерландів, Іспанії, Монако і Азербайджану.

Раніше повідомлялось, що старт нинішнього сезону Формули-1 буде найпізнішим за всю історію.

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