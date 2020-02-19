Формула-1 розглядає нову дату проведення Гран-прі Китаю

Правда етап суттєво скоротять

Керівництво Формули-1 вивчає можливість провести Гран-прі Китаю в листопаді. Про це повідомляє Motorsport.

Гонка, яка повинна була пройти в Шанхаї в квітні скасовано з-за спалаху коронавіруса. Однак організатори все ж хочуть її провести, і однією з дат розглядається 22 листопада - між гонками в Бразилії і Абу-Дабі. Для цього гоночний вікенд доведеться скоротити до двох днів, а тренування - скасувати.

Формула-1 прагне зберегти Гран Прі Китаю в календарі-2020, щоб не втратити близько 43 млн доларів від організаторів шанхайського етапу. За інформацією видання City A. M, така сума внеску за право проведення Гран Прі Китаю в цьому році.