Президент Ізраїлю доручить формування уряду конкуренту Нетаньяху

Фото: Биньямін Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Рішення буде озвучене вдень 16 березня

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручить сформувати новий уряд лідеру правоцентристської партії "Кахоль-Лаван" Бені Ганцу, який є основним політичним конкурентом чинного прем’єра Беньяміна Нетаньягу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що відповідне доручення буде надано опівдні 16 березня.

"Завтра (16 березня, - ред.) десь опівдні президент доручить формування уряду главі "Кахоль-Лавану" Бені Ґанцу", - йдеться в повідомленні.

Раніше Нетаньягу запропонував лідеру партії "Кахоль-Лаван" Бені Ганцу два варіанти управління країною у період епідемії коронавірусу: створити на півроку національний уряд надзвичайного стану або сформувати постійний уряд національної єдності з ротацією, при якій він буде прем'єр-міністром перші два роки, а Ганц - наступні два роки.

РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія Ізраїлю затвердила підсумкові результати парламентських виборів. Згідно з результатами ізраїльського ЦВК, більшість голосів отримала партія "Лікуд" прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Партія отримає 36 із 120 місць у Кнесеті (парламенту Ізраїлю). Друге місце зайняла партія "Кахоль-Лаван" головного конкурента Нетаньяху Бені Ганц - 33 мандати. Водночас, Нетаньяху не зміг отримати більшість голосів у парламенті для формування уряду.