RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На фоне вербовки в "Вагнер". В РФ рекордно сократилось количество заключенных, - СМИ

Фото: В РФ рекордно сократилось количество заключенных (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В сентябре и октябре 2022 года количество заключенных в российских исправительных колониях сократилось на 23 тысяч человек. Сокращение тюремного населения происходит на фоне вербовки заключенных для участия в войне в отрядах ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медиазона" .

Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о рекордном сокращении числа заключенных-мужчин в исправительных колониях общего и строгого режима. При этом количество находящихся в следственных изоляторах или колониях-поселениях, а также количество осужденных женщин практически не изменилось.

Как отмечает издание, на начало августа в исправительных колониях содержалось около 349 тысяч человек. К сентябрю их стало меньше на тысячу — это в общем-то соответствует многолетнему тренду на снижение числа заключенных. Однако к началу октября и началу ноября заметен резкий провал: 338 тысяч и 325 тысяч соответственно. Суммарно за два месяца из колоний исчезли более 23 тысяч узников.

В 2022 году Госдума не объявляла амнистию и не принимала законы, которые должны облегчить судьбу заключенных. Но с началом войны в России появился человек, обещающий свободу в обмен на участие в войне против Украины – это Евгений Пригожин, вербующий осужденных в ЧВК "Вагнера".

Вероятно, согласившихся по бумагам переводят в колонии в Ростовской области; как ФСИН объясняет их дальнейшее отсутствие в месте заключения, неясно. Родственникам завербованных отвечают, что их местонахождение - это секретная информация. Также неизвестно, как оформляют погибших на войне.

Напомним, что в Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в ЧВК "Вагнера".

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает утверждаться в РФ как центральная фигура среди сторонников войны против Украины, преследуя собственные политические цели.

За последние два месяца на войне против Украины погибли более 500 заключенных, которых завербовали в ППК "Вагнера".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине