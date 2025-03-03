На фоне переговоров с Китаем: в ОП призвали проверять публикации в СМИ

"Все уже видели видео, где я говорю о Китае? Вообще, очень интересно наблюдать за способностью к фактчекингу в некоторых медиа, потому что этому видео больше двух недель и оно не было снято в Лондоне. Это Мюнхенская конференция по безопасности. Мы вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой провели встречу с министром иностранных дел КНР Ван И и обсуждали устойчивый и справедливый мир", - отметил Ермак.

Он также опубликовал ссылку на публикацию об этой встрече и добавил, что видеокомментарий о важности Китая в переговорном процессе по миру в Украине был опубликован две недели назад.

"Но кому-то было настолько интересно сманипулировать, что даже не заметили, что в Великобритании я был в костюме, а не в хаки", - добавил Ермак.