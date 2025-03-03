На фоні перемовин з Китаєм: у ОП закликали перевіряти публікації у ЗМІ
У Офісі президента України закликали перевіряти публікації в українських та світових ЗМІ, особливо якщо питання стосуються міжнародних перемовин.
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Telegram Керівника Офісу президента Україні Андрія Єрмака.
"Всі вже бачили відео, де я говорю про Китай? Взагалі, дуже цікаво спостерігати за здатністю до фактчекінгу в деяких медіа, бо цьому відео більше двох тижнів і воно не було знято у Лондоні. Це Мюнхенська безпекова конференція. Ми разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою провели зустріч з міністром закордонних справ КНР Ван Ї та обговорювали стійкий і справедливий мир", - зазначив Єрмак.
Він також опублікував посилання на публікацію про цю зустріч та додав, що відеокоментар стосовно важливості Китаю у перемовному процесі щодо миру в Україні був опублікований два тижні тому.
"Але комусь було настільки цікаво зманіпулювати, що навіть не помітили, що у Великій Британії я був в костюмі, а не в хакі", - додав Єрмак.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Китай сподівається на участь усіх "зацікавлених сторін" в переговорах по Україні.
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