ua en ru
Пн, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

На фоні перемовин з Китаєм: у ОП закликали перевіряти публікації у ЗМІ

Понеділок 03 березня 2025 15:44
UA EN RU
На фоні перемовин з Китаєм: у ОП закликали перевіряти публікації у ЗМІ Фото: Андрій Єрмак (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

У Офісі президента України закликали перевіряти публікації в українських та світових ЗМІ, особливо якщо питання стосуються міжнародних перемовин.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Telegram Керівника Офісу президента Україні Андрія Єрмака.

"Всі вже бачили відео, де я говорю про Китай? Взагалі, дуже цікаво спостерігати за здатністю до фактчекінгу в деяких медіа, бо цьому відео більше двох тижнів і воно не було знято у Лондоні. Це Мюнхенська безпекова конференція. Ми разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою провели зустріч з міністром закордонних справ КНР Ван Ї та обговорювали стійкий і справедливий мир", - зазначив Єрмак.

Він також опублікував посилання на публікацію про цю зустріч та додав, що відеокоментар стосовно важливості Китаю у перемовному процесі щодо миру в Україні був опублікований два тижні тому.

"Але комусь було настільки цікаво зманіпулювати, що навіть не помітили, що у Великій Британії я був в костюмі, а не в хакі", - додав Єрмак.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Китай сподівається на участь усіх "зацікавлених сторін" в переговорах по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Офіс президента Китай
NEWS
Ракетний удар по полігону ЗСУ в Дніпропетровській області. Що відомо про трагедію
Ракетний удар по полігону ЗСУ в Дніпропетровській області. Що відомо про трагедію
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України